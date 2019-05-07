Иномарка сбила пешехода и врезалась в остановку в Липецке

В Липецке автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку. По пути машина сбила женщину-пешехода.

Авария произошла на пересечении улиц Горького и Первомайской. По данным ГИБДД, автомобиль Datsun под управлением женщины-водителя выехал на тротуар и врезался в остановку. При наезде пострадала 31-летняя женщина-пешеход, она была доставлена в больницу. Об этом сообщает GOROD48.

Водитель автомобиля пояснила, что наехала колесом на бордюр и не смогла удержать машину на дороге.

Ранее сообщалось, что в Тульской области четыре человека пострадали в результате ДТП с участием машины дорожных рабочих.