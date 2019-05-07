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Музыкальный фестиваль на башкирском языке пройдет в Гостином дворе Уфы

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Музыкальный фестиваль в формате open air состоится на Гостином дворе в Уфе 26 мая. Он будет называться «Я говорю на башкирском». Событие посвятят современной башкирской музыке, и все композиции на фестивале будут исполняться на башкирском.

На одной сцене выступят неизвестные молодые музыканты и лучшие представители независимой музыкальной сцены Башкирии. Они исполнят композиции, отобранные в результате голосования в соцсетях.

Хедлайнерами фестиваля заявлены рок-группа «Бүреләр» и хип-хоп исполнитель Rena RNT. В рамках этого музыкального форума появятся площадки для современных брендов одежды, созданных в Башкирии, изделий hand-made, еды и напитков, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

18 мая на территории Башкирского госуниверситета состоится диктант по башкирскому языку. Он впервые получит международный статус. Распоряжение подписал врио главы республики Радий Хабиров.

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