Прямой эфир

«Автобус Победы» проедет по улицам Самары

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самаре состоится акция «Автобус Победы». Специальный транспорт будет ездить по улицам города 8 и 9 мая.

По данным департамента транспорта, «Автобус Победы» выедет из депо в 10:30 8 мая и проследует по маршруту от завода «Металлург» к площади Революции». По пути он проедет через станцию метро «Победа», сообщает НИА «Самара».

В патриотическом автобусе пассажиров будут приветствовать сотрудники предприятия «Самара Авто Газ». Горожанам вручат георгиевские ленточки, а также весенние букеты.

В администрации уточнили, что 8 и 9 мая бесплатный проезд будет предоставляться не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и сопровождающим им лицам. Для этого необходимо предъявить соответствующее удостоверение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свыше 220 тыс. человек приняли участие в благоустройстве Самары
Реконструкцию боя 1945 года покажут на фестивале в Самарской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017