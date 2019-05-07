«Автобус Победы» проедет по улицам Самары

В Самаре состоится акция «Автобус Победы». Специальный транспорт будет ездить по улицам города 8 и 9 мая.

По данным департамента транспорта, «Автобус Победы» выедет из депо в 10:30 8 мая и проследует по маршруту от завода «Металлург» к площади Революции». По пути он проедет через станцию метро «Победа», сообщает НИА «Самара».

В патриотическом автобусе пассажиров будут приветствовать сотрудники предприятия «Самара Авто Газ». Горожанам вручат георгиевские ленточки, а также весенние букеты.

В администрации уточнили, что 8 и 9 мая бесплатный проезд будет предоставляться не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и сопровождающим им лицам. Для этого необходимо предъявить соответствующее удостоверение.