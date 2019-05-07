Фрадков рассказал Путину о перезапуске Промсвязьбанка для гособоронзаказа

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым и обсудил предварительные итоги работы по переводу банка из санируемого в опорный для гособоронзаказа.

Глава кредитно-финансовой организации заявил, что работа по трансформации Промсвязьбанка проводится вместе с правительством и ЦБ. По словам Фрадкова, в настоящее время банк сопровождает 40% государственных оборонных контрактов, что делает его одним из лидеров в этой области.

Сумма, предоставленная предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по контрактам, составляет почти 200 млрд рублей, сказал Фрадков. «Более того, по нашим прогнозам, в нашем стратегическом плане мы видим, что к 2021 году банк будет в состоянии принять на себя поддержку до 70% контрактов всего оборонно–промышленного комплекса с точки зрения именно кредитного ресурса», — цитирует Фрадкова во вторник, 7 мая, сайт Кремля.

Промсвязьбанк развивает работу с физическими лицами, реализовывая программы потребительского кредитования, ипотеки и военной ипотеки. «Мы эти показатели тоже нарастили практически на 40%, что составляет более 100 млрд рублей», — сообщил Фрадков.

Глава банка поблагодарил Путина за поддержку.

15 декабря 2017 года Банк России объявил о санации Промсвязьбанка. Через неделю ЦБ сообщил, что готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций, имеющих признаки незаконных действий. В частности, регулятор обнаружил манипуляции с продажей акций ПСБ, которые были выкуплены у ряда негосударственных пенсионных фондов за день до объявления о санации кредитной организации за счет размещенных в банке их управляющей компанией.

7 марта 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о переходе Промсвязьбанка в статус оборонного банка — опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Руководителем банка кредитной организации стал бывший глава Российского экспортного центра Петр Фрадков.