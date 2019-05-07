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Браки начнут регистрировать на набережной Хабаровска

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В Хабаровске в 2019 году может появиться еще одно место для регистрации браков. Молодожены смогут узаконить свои отношения в сквере Семьи, Любви и Верности около памятника Петру и Февронии, который установлен на набережной Амура.

В краевом правительстве рассматривается вопрос о строительстве большой летней беседки в сквере. Именно в ней будут проводиться церемонии бракосочетания в торжественной обстановке, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Как рассказала председатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края Ольга Завьялова, сервис в загсах не современный. Так, в Хабаровске браки в торжественной обстановке регистрируют только по пятницам и субботам, а люди хотят и в воскресенье. Для многих красивая церемония настолько важна, что пары уезжают заключать браки в другие города, где более развита свадебная индустрия.

Отмечается, что сквер выбран для этих целей не случайно. Он стал популярным местом как для горожан, так и для молодоженов.

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