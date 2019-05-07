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Более 400 жителей Астраханской области пострадали от укусов клещей

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В Астраханской области фиксируются новые случаи укусов клещей. С начала сезона пострадали 409 местных жителей.

По данным Роспотребнадзора, в регионе клещи являются переносчиками крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) и астраханской риккетсиозной лихорадки (АРЛ). Эти инфекции опасны для человека. На территории Красноярского района уже зарегистрирован один случай КГЛ, сообщает «Астрахань 24». При этом Астраханская область не является эндемичной по клещевому энцефалиту.

Специалисты уточняют, что клещи будут сохранять активность до сентября.

Ранее сообщалось, что повышение активности клещей в связи с потеплением зафиксировано в Хабаровском крае. Если в апреле за неделю количество обращений к медикам с укусами не превышало 30 человек, то за последние семь дней в больницы обратились 167 человек.

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