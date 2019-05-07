Амурская федерация тайского бокса откроет секцию на селе

В селе Кустанаевка Амурской области планируют открыть первую спортивную секцию тайского бокса. Амурская федерация тайского бокса приняла такое решение по просьбам жителей, инициативу поддержало региональное министерство по физической культуре и спорту.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, власти района помогли подобрать помещение. На данный момент в нем проходят подготовительные работы. Спортивное оборудование для секции уже закуплено. Официальное открытие запланировано на начало будущего учебного года, пишет Амурская Служба Новостей.

Между тем для некоторых уже проводятся занятия. В будущем тренировки будут бесплатными для тех, кто будет показывать хорошие спортивные результаты. Заявки от желающих заниматься в секции уже принимают.

Как уточнили в областной федерации тайского бокса, в 2019 году такие секции планируют открыть в Свободном и Тынде.