Прямой эфир

Амурская федерация тайского бокса откроет секцию на селе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Кустанаевка Амурской области планируют открыть первую спортивную секцию тайского бокса. Амурская федерация тайского бокса приняла такое решение по просьбам жителей, инициативу поддержало региональное министерство по физической культуре и спорту.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, власти района помогли подобрать помещение. На данный момент в нем проходят подготовительные работы. Спортивное оборудование для секции уже закуплено. Официальное открытие запланировано на начало будущего учебного года, пишет Амурская Служба Новостей.

Между тем для некоторых уже проводятся занятия. В будущем тренировки будут бесплатными для тех, кто будет показывать хорошие спортивные результаты. Заявки от желающих заниматься в секции уже принимают.

Как уточнили в областной федерации тайского бокса, в 2019 году такие секции планируют открыть в Свободном и Тынде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Катание на лошадях запретят в общественных местах в Амурской области
Двух тигров выпустят в Амурской области из-за роста числа волков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017