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Международный день детского телефона доверия состоится 17 мая

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Всероссийская акция «Баланс доверия» пройдет 17 мая, организатором выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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В рамках мероприятия вся страна сможет принять участие в телемосте, трансляцию которого будут вести из Москвы. В столичной студии соберутся звездные гости, психологи, подростки и их родители. Они обсудят, как помочь человеку, попавшему в трудную ситуацию и оставшемуся в этот момент без поддержки. Вопросы гостям студии можно будет задать на сайте telefon-doveria.ru, а также в группах детского телефона доверия в социальных сетях.

«Жители Белгорода, Уфы, Тюмени и Архангельска смогут поучаствовать в телемосте лично. В этих городах с 1 по 17 мая пройдут велопробеги, включения с которых будут транслироваться во время телемоста», — говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был создан по указу президента РФ в 2008 году. Учредителем Фонда выступает Министерство труда и социальной защиты.

Общероссийский номер детского телефона доверия — 8-800-2000-122 — появился в сентябре 2010 год, сейчас к нему подключены 222 организации в 85 субъектах России. Ежегодно на телефон поступает миллион звонков.

В основном по данному телефону звонят подростки (примерно 60%), чаще всего они страдают от «личностных проблем», а также из-за трудностей во взаимоотношениях с родителями. Кроме того, поступает много вопросов из-за проблем в школе, их число увеличивается ближе к экзаменам.

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