Пособие при рождении детей увеличат в Брянской области

Власти Брянской области увеличат денежную поддержку семей при рождении детей. В регионе планируется повышение нескольких пособий.

По данным, озвученным на совещании у губернатора Александра Богомаза, в Брянской области действует программа «Демография», которая предусматривает финансовую поддержку семей при рождении детей. В департаменте семьи пояснили, что в ближайшее время планируется увеличение ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка, рождении третьего или последующих детей. Также будет увеличено единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье при рождении ребенка, а также областного материнского капитала. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В 2019 году регион выплатит в виде пособий около 912 млн рублей. За пять лет на программы по поддержке семей будет направлено 3,6 млрд рублей.