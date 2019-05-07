Два педагога будут работать в каждой группе в детсадах в Приангарье

В Иркутской области с 1 сентября 2019 года в каждой группе в детских садах будут работать по два педагога. Об этом рассказала министр образования региона Валентина Перегудова, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

По ее словам, уже произведены необходимые расчеты и заложены средства на реализацию плана. Сумма составила 300 млн рублей. Они будут направлены из бюджета региона, сообщает ИА IrkutskMedia.

Перегудова также отметила, что для правительства региона дошкольное образование является одним из приоритетных направлений. Сейчас в Иркутской области действует региональная госпрограмма «Развитие образования» на 2019–2024 годы.