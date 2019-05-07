Прямой эфир

Два педагога будут работать в каждой группе в детсадах в Приангарье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутской области с 1 сентября 2019 года в каждой группе в детских садах будут работать по два педагога. Об этом рассказала министр образования региона Валентина Перегудова, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

По ее словам, уже произведены необходимые расчеты и заложены средства на реализацию плана. Сумма составила 300 млн рублей. Они будут направлены из бюджета региона, сообщает ИА IrkutskMedia.

Перегудова также отметила, что для правительства региона дошкольное образование является одним из приоритетных направлений. Сейчас в Иркутской области действует региональная госпрограмма «Развитие образования» на 2019–2024 годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учебные расходы в школах и детских садах увеличат в Иркутской области
Порядка 1,6 млрд рублей направят в Карелии на увеличение мест в детсадах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017