Ветераны смогут бесплатно ездить на такси в Новочеркасске

В Новочеркасске Ростовской области ветераны до 12 мая могут бесплатно воспользоваться такси. Об этом сообщает мэрия. Услуга действует для ветерана Великой Отечественной войны с одним сопровождающим.

«Для бесплатной поездки ветерану ВОВ нужно будет предъявить удостоверение. Акцию проводят две компании», — пояснили в администрации города, пишет RostovGazeta.

Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ, согласно которому ко Дню Победы устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей некоторым категориям граждан. Так, начиная с 2019 года эту выплату будут получать россияне, являющиеся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны (ВОВ).