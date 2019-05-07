Поэтический баттл организовали на Ставрополье

В Железноводске Ставропольского края 18 мая пройдет поэтический баттл в рамках международного Дня искусств. Авторы стихотворений сойдутся в литературном поединке.

Для жителей и гостей города организовали несколько тематических мероприятий. Будет показан фильм в честь 175-летнего юбилея Софьи Толстой. Запланированы интеллектуальные игры, художественные мастер-классы.

После этого состоится концерт-портрет «Мелодия жизни Софьи Толстой», информирует NewsTracker. Также подготовлена музыкальная программа, основанная на реальных письмах супругов Толстых.