Повредившего военный мемориал вандала поймали в Татарстане

В Бавлинском районе Татарстана задержали вандала, который 25 апреля сорвал табличку с именами солдат с памятника участникам Великой Отечественной войны в Новозареченске.

Подозреваемым по делу является ранее судимый 36-летний житель села. По словам задержанного, он пил алкоголь на территории мемориала. В какой-то момент внимание пьяного мужчины привлекла табличка, угол которой, по его мнению, был изогнут.

Вандал сорвал ее с памятника и выбросил, информирует Inkazan.ru. Теперь ему грозит штраф в размере до 40 тыс. рублей или арест на срок до трех месяцев.

Как сообщалось 22 апреля, в Волгограде задержан мужчина, который разбил фонари и сломал деревья у подножия Мамаева кургана. Против него могут возбудить дело об умышленном уничтожении имущества.