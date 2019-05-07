Прямой эфир

В Госдуме предрекли громкие «посадки» на Украине на фоне инаугурации президента

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет на фоне громких «посадок» и разоблачений, поделился своим мнением в беседе с «Известиями» депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

Кривой рок: сулит ли приход Зеленского Украине мир
И возможно ли теперь потепление в отношениях Москвы и Киева

Ранее, в апреле, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении председателя Верховной рады Андрея Парубия по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств должностным лицом, а также злоупотребления властью и служебным положением. Об этом во вторник, 7 мая, сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на ведомство.

«После проигрыша команды (действующего президента Украины Петра. — Ред.) Порошенко все госструктуры, особенно правоохранительные, судорожно перекрашиваются в «зеленый» цвет», — сказал депутат Бальбек.

Политик сомневается в справедливости системы правоохранительных органов на Украине.

«В сегодняшней Украине выражение преданности правящему режиму оценивается гораздо выше, чем выполнение своих профессиональных задач», — заключил парламентарий.

23 апреля в Верховной раде Украины начали сбор подписей за отставку Парубия. Сам спикер назвал условие, при котором готов покинуть должность. По его словам, это возможно только после подписания закона о функционировании украинского языка.

Поводом для обращения в правоохранительные органы против председателя Верховной рады стало видео, на котором он был замечен в бассейне дорогого пятизвездочного отеля Intercontinental Doha в столице Катара, пишет «РБК». В Доху Парубий приезжал для участия в 140-й Ассамблее Межпарламентского Союза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
НАБУ возбудило дело в отношении спикера рады
СМИ сообщили об уголовном деле против спикера рады Парубия

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017