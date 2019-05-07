В Госдуме предрекли громкие «посадки» на Украине на фоне инаугурации президента

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет на фоне громких «посадок» и разоблачений, поделился своим мнением в беседе с «Известиями» депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее, в апреле, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении председателя Верховной рады Андрея Парубия по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств должностным лицом, а также злоупотребления властью и служебным положением. Об этом во вторник, 7 мая, сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на ведомство.

«После проигрыша команды (действующего президента Украины Петра. — Ред.) Порошенко все госструктуры, особенно правоохранительные, судорожно перекрашиваются в «зеленый» цвет», — сказал депутат Бальбек.

Политик сомневается в справедливости системы правоохранительных органов на Украине.

«В сегодняшней Украине выражение преданности правящему режиму оценивается гораздо выше, чем выполнение своих профессиональных задач», — заключил парламентарий.

23 апреля в Верховной раде Украины начали сбор подписей за отставку Парубия. Сам спикер назвал условие, при котором готов покинуть должность. По его словам, это возможно только после подписания закона о функционировании украинского языка.

Поводом для обращения в правоохранительные органы против председателя Верховной рады стало видео, на котором он был замечен в бассейне дорогого пятизвездочного отеля Intercontinental Doha в столице Катара, пишет «РБК». В Доху Парубий приезжал для участия в 140-й Ассамблее Межпарламентского Союза.