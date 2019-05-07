Мужчина скончался после крупного степного пожара в Оренбуржье

В больнице в Орске скончался мужчина, который пострадал при масштабном степном пожаре. Местный житель получил серьезные ожоги и три дня находился на искусственной вентиляции легких.

Пожар произошел на востоке Оренбургской области 3 мая. Выгорело около 12 тыс. кв. м сухой травы, а также 800 кв. м жилого массива. В результате степного пожара полностью уничтожены восемь домов, два легковых автомобиля и одно нежилое помещение. Также четыре здания получили повреждения. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

При пожаре три человека получили травмы. Одному помощь была оказана на месте, второго отправляли в больницу для осмотра. Третий мужчина получил серьезные ожоги. Его нельзя было транспортировать. В течение трех суток пострадавший находился на аппарате ИВЛ. В ночь с 6 на 7 мая он скончался.

Ранее сообщалось, что на Сахалине в результате пожара в садоводческом товариществе пострадали десятки домов и построек.