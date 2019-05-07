Около 19 млн рублей направят на содержание дорог в районе на Сахалине

В Углегорском районе Сахалинской области в 2019 году на содержание улично-дорожной сети направят 18,4 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен будет следить за дорогами до конца 2019 года, в том числе мыть их и расчищать от наледи и снега. Также он обязан устранять мелкие разрушения дорог и тротуаров, обновлять разметку, очищать водоотводные лотки, пишет ИА SakhalinMedia.

Помимо этого, победитель торгов должен будет скашивать траву на обочинах и разделительных полосах, проводить замену щитков дорожных знаков. Заказчиком работ выступает районный комитет по управлению муниципальной собственностью.

Максимальная стоимость контракта составит 18,4 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета района. Подрядчика планируют выбрать 20 мая.