Прямой эфир

Здание Восточно-эвенской культбазы восстановят в Магадане

0
Фото: мэрия Магадана
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Магадане планируют восстановить одно из зданий Восточно-эвенской культбазы, расположенное в зоне будущего парка «Маяк». Судьбу объекта решили на рабочей встрече в мэрии города.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии Магадана, руководитель историко-исследовательского поискового клуба «Артефакт» Руслан Кауцман заявил, что перенос здания в другое место недопустим. В связи с этим было принято решение разобрать объект, установить на его месте новый фундамент, после чего заново собрать.

Итоги совещания прокомментировал мэр города Юрий Гришан. По его словам, после восстановления здание будет использовано под городской музей городского быта. Также была достигнута договоренность, что часть территории, которая не попала в зону застройки парка «Маяк», будет использована под музей под открытым небом.

Согласно задумке Кауцмана, на прилегающем к «Маяку» пустыре создадут исторический сквер. Здесь планируют организовать уличную выставку техники, рабочих инструментов и других артефактов, а также обустроить избу-читальню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый многофункциональный спорткомплекс открыли в Магадане
Норму вылова лосося утвердили в Магаданской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017