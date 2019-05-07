Здание Восточно-эвенской культбазы восстановят в Магадане

В Магадане планируют восстановить одно из зданий Восточно-эвенской культбазы, расположенное в зоне будущего парка «Маяк». Судьбу объекта решили на рабочей встрече в мэрии города.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии Магадана, руководитель историко-исследовательского поискового клуба «Артефакт» Руслан Кауцман заявил, что перенос здания в другое место недопустим. В связи с этим было принято решение разобрать объект, установить на его месте новый фундамент, после чего заново собрать.

Итоги совещания прокомментировал мэр города Юрий Гришан. По его словам, после восстановления здание будет использовано под городской музей городского быта. Также была достигнута договоренность, что часть территории, которая не попала в зону застройки парка «Маяк», будет использована под музей под открытым небом.

Согласно задумке Кауцмана, на прилегающем к «Маяку» пустыре создадут исторический сквер. Здесь планируют организовать уличную выставку техники, рабочих инструментов и других артефактов, а также обустроить избу-читальню.