Ангарские депутаты призвали Путина отправить главу Иркутской области в отставку

Депутаты думы Ангарского городского округа подготовили обращение в адрес президента России Владимира Путина и генерального прокурора Юрия Чайки с призывом отправить в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом во вторник, 7 мая, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Авторы обращения считают, что глава региона нарушил государственную присягу. В документе они обозначили причины, согласно которым губернатор Иркутской области должен покинуть свой пост: коррупция, предательство интересов жителей Иркутской области, дискредитация органов власти, преступное бездействие, угрожающее жизни и здоровью сотен ангарчан.

В обращении также говорится о срыве работ по замене лифтов в Ангарске в рамках областной программы капитального ремонта многоквартирных домов. До 1 декабря 2018 года подрядчик ООО «Звезда» должен был заменить в городе 103 лифта. К началу апреля 2019 года смонтировано и законно эксплуатируется только 46 из них.

В начале февраля сообщалось, что Левченко совершил несколько поездок в страны Европы и Карибского бассейна на бюджетные деньги под предлогом поиска инвесторов, готовых вложиться в сибирский регион. Чиновником заинтересовались местные надзорные органы.

В частности, в 2018 году Левченко отправился с презентацией региона в сопровождении иркутского губернаторского оркестра в Австрию. Тогда на гастролях музыкантов удалось заработать €27,7 тыс., то есть более 2 млн рублей. Однако в бюджет было сдано лишь 138 тыс. рублей. Местная Счетная палата обратилась к следователям для возбуждения уголовного дела.