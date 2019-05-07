Названа самая популярная модель «АвтоВАЗа» в апреле 2019-го

В апреле 2019 года на российском рынке было реализовано 32,316 тыс. автомобилей Lada. Это на 5,2% больше, чем в апреле прошлого года. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы «АвтоВАЗа».

Самой популярной моделью за отчетный период у россиян стала Lada Granta — 12 652 проданных машин. На втором месте с показателем 10 131 единиц находится Lada Vesta.

Ранее сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» начала продажи новой двухтопливной модели Lada Largus CNG.

У официальных дилеров марки Lada стоимость двухтопливного коммерческого фургона Largus CNG с учетом действующих скидок начинается с отметки 728,3 тыс. рублей. Пятиместная пассажирская версия обойдется в 7539 рублей.

23 апреля стало известно, что «АвтоВАЗ» начал продажи своих машин в Монголии. На сегодняшний день марка Lada представлена в регионе тремя моделями: Vesta Cross, Vesta SW Cross и 4×4 в трехдверном исполнении.

До конца 2019 года в Монголии начнутся продажи Xray Cross и пятидверной версии 4×4, а также автомобилей семейств Granta и Largus.