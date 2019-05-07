В России планируют запретить одноразовую пластиковую посуду
Одноразовые ложки, вилки и тарелки останутся в прошлом. В России планируют запретить одноразовую пластиковую посуду. Так правительство будет бороться с загрязнением окружающей среды. Многие торговые сети уже поддержали идею властей.
Одноразовые ложки, вилки и тарелки останутся в прошлом. В России планируют запретить одноразовую пластиковую посуду. Так правительство будет бороться с загрязнением окружающей среды. Многие торговые сети уже поддержали идею властей.