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Количество пострадавших от клещей выросло в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае зафиксировано повышение активности клещей и соответствующий рост количества пострадавших от укусов. Медики связывают это с потеплением.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в середине апреля количество обращений за медпомощью в связи с укусами не превышало 30 случаев. На данный момент отмечается 167 случаев за семь дней.

Сотрудник отдела организации оказания медпомощи взрослому населению минздрава края Андрей Щуров отмечает, что специалисты связывают рост активности клещей с по-летнему теплой погодой в некоторые дни, а также с выездом людей на отдых на природу.

В Минздраве напоминают, что после каждого выезда на природу необходимо проводить осмотр себя и детей. В случае обнаружения клеща необходимо сразу обратиться за помощью в медучреждение.

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