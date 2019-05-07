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В Госдуме оценили влияние санкций Украины на развитие ВПК РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Санкции Украины в отношении России по продукции военного и двойного назначения доставили Москве некритичные, временные неудобства, которые она довольно быстро преодолела, рассказал в беседе с «Известиями» председатель комиссии Госдумы по ОПК Владимир Гутенев.

Ранее, в мае, в эфире телеканала NewsOne экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) из-за прекращения сотрудничества с Киевом.

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Депутат Гутенев считает, что бывшему министру в первую очередь следует говорить не об успехах российской промышленности, а о том, что «глупые санкции» убили перспективы развития украинской экономики как мощного и независимого сектора.

Более 50 украинских предприятий только в авиационной отрасли участвовали в кооперации с российскими авиастроителями, производящими как боевую, так и гражданскую технику, напомнил политик.

«Двигатели для вертолетов были не только для боевых, но и для гражданских, которые закупали на заводе «Мотор Сич» в Запорожье. Более того, продукция «Мотор Сича» шла и для самолета амфибии Бе-200, и для учебно-боевого Як-130. Продукция, надо отдать должное, в то время была очень хорошая, качественная, к которой привык российский рынок», — сказал председатель комиссии Госдумы по ОПК.

В настоящее время успехи российской промышленности очевидны, заявил Гутенев. По его словам, произошло мощное импортозамещение в первую очередь в двигателестроении для вертолетов. Кроме того, достаточно успешно идет импортозамещение по газотурбинным двигателям.

Ранее 7 мая глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в разжигании конфликта на востоке обвиняют Москву.

В России заявляют, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права, и отрицают участие в конфликте в Донбассе.

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