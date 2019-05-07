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Спасенную на трассе рысь выпустят на волю в уральском заказнике

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Фото: 1obl.ru
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Рысь, почти год прожившую под наблюдением зоозащитника Карена Даллакяна, выпускают на волю на территории заказника на границе Челябинской и Свердловской областей. Животное полностью восстановилось после столкновения с автомобилем. Вместе с рысью в дикую природу вернутся две енотовидные собаки, неясыть и ежики, которых также спасли от смерти люди.

«Выпуск рыси в среду обитания связан с тем, что дикому животному необходим простор и свежий воздух. Молодой хищнице нужно бегать и восстанавливать охотничьи навыки, частично утраченные во время долгого пребывания на реабилитации в приюте», — рассказали сайту «Первый областной» в минэкологии Челябинской области.

Напомним, местные жители обнаружили сбитую машиной рысь на трассе Челябинск–Екатеринбург. Зверя ослепили светом фар, и она попала под машину. На рысь оформили акт изъятия из дикой природы. По словам Даллакяна, в первые дни лечения стоял вопрос о возможном усыплении. У кошки был открытый перелом лопатки. Однако спустя три дня рысь приняла естественную позу.

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