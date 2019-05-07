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Ошибка пилотов является приоритетной версией катастрофы SSJ 100

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Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево является ошибка пилотов. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает газета «Коммерсант». Ранее в СКР заявляли, что рассматривается три основные версии трагедии: недостаточная квалификация пилотов, неисправность самолета и плохая погода.

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Согласно источникам издания, знакомым с ходом расследования, пилоты заходили на посадку не выработав топливо и с явным превышением скорости. По предварительным данным, именно это привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром. Параллельно следствие разбирается с наземными службами, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП. Также отмечается, что пилоты не смогли стабилизировать борт во время посадки, что привело к «отскокам» воздушного судна от ВПП.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко ранее рассказала журналистам, что всего рассматривается несколько версий происшедшего в Шереметьево, среди которых также недостаточная квалификация диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. Причиной возгорания, по данным агентства «Интерфакс», стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Стюардесса SSJ-100 ранее рассказала о происходящем на борту.

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