В Кургане перед выходными снимут тотальный запрет на продажу алкоголя

Власти Кургана снимут бессрочный запрет на продажу алкоголя, который был введен в связи с пожарами. Постановление вступит в силу 8 мая.

Продажа алкоголя была запрещена в Курганской области с 5 мая в связи с введением режима чрезвычайной ситуации. В Кетовском районе, помимо спиртного, нельзя торговать углем и жидкостью для розжига, а также топить бани и печи в частных домах и дачах. Однако в Кургане бессрочный запрет на продажу алкоголя будет приостановлен с 8 мая. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

При этом в администрации города уточняют, что 9 мая в городе снова будет запрещена продажа алкоголя в связи с празднованием Дня Победы.

В остальных муниципалитетах вопрос о снятии «сухого закона» решается.