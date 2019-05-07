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Сакура расцвела в Южно-Сахалинске на неделю раньше

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В Южно-Сахалинске на проспекте Победы расцвела сакура. Японская вишня покрылась розовыми цветами на неделю раньше и теперь одной из первых открывает сезон ханами в городе.

Сакура пережила ремонт здания бывшего СахВеста, стены которого оберегают дерево от северных ветров, а каменная облицовка коробки, в которой растет вишня, нагревается солнцем и долго держит тепло. Именно поэтому сакура одной из первых открывает сезон ханами в городе, пишет ИА SakhalinMedia.

По словам флориста Александры Кудряшовой, растущая в Южно-Сахалинске сакура уже считается «местной». Дерево сумело акклиматизироваться за многие десятилетия.

Сакура является символом Японии. В Стране восходящего солнца занимаются селекцией и выращивают очень много сортов этого дерева.

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