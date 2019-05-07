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Двухлетний ребенок погиб при падении из окна в Омске

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка в Омске. Двухлетний мальчик выпал из окна.

По данным правоохранительных органов, женщина вернулась домой с двумя детьми после прогулки. Пока мама раздевала старшую дочь, мальчик забежал в комнату, где для проветривания было открыто окно. Ребенок залез на подоконник и выпал с высоты третьего этажа. При падении мальчик получил смертельные травмы, сообщает ИА «Город55».

По факту произошедшего проводится проверка. Следователи напоминают, что открытые окна представляют опасность для детей. Только с начала мая в Омске из окон выпали трое малышей. Двое из них попали в больницу с травмами, третий скончался.

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