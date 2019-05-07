Клишас обвинил власти Украины в ограничении свободы слова в стране

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что украинские власти делают всё, чтобы ограничить свободу слова у себя в стране и не допустить получение украинцами объективной информации. Об этом он рассказал в беседе с «РИА Новости» во вторник, 7 мая.

«Реальность в сфере обеспечения свободы слова на Украине такова, что как государство, так и СМИ делают всё возможное, чтобы предотвратить получение гражданами объективной информации о событиях, происходящих в стране. Действующий на Украине режим делает всё возможное, чтобы ограничить свободу слова в государстве», — сказал Клишас.

В качестве примера он вспомнил о ситуации с журналистом Кириллом Вышинским, которого подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. По словам сенатора, Вышинского арестовали по «совершенно надуманному» предлогу.

Клишас подчеркнул, что преследования по политическим мотивам и нерасследованные политические убийства являются в целом характерной чертой действующего украинского режима.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам журналист вину категорически отрицает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, признавая себя только гражданином РФ. В МИД России арест журналиста назвали вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Москва призвала Киев немедленно его освободить.

26 марта Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 24 мая 2019 года и отказал его защите в возврате дела прокурору и отводе коллегии судей.