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Дело возбудили по факту осквернения памятника танкистам в Саратове

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Уголовное дело по статье «Вандализм» возбуждено по факту осквернения памятника воинам-танкистам в Саратове. Фигуранты дела — двое местных жителей. Одному 25 лет, второй несовершеннолетний.

Сейчас они задержаны и дали признательные показания. ИА «Взгляд-инфо» сообщает, что, по словам одного из обвиняемых, ему не понравился цвет танка.

Инцидент произошел 30 апреля. Машина, стоящая на постаменте, оказалась заляпана красной краской. Вандалов запечатлели видеокамеры, находящиеся в этом районе. Кроме того, были свидетели преступления.

Подозреваемых удалось задержать 2 мая. Максимальный срок за подобное преступление — до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в эстонском городе Силламяэ солдат одной из стран НАТО залез с гранатометом в руках на памятник советским воинам.

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