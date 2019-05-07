Самый теплый день года зафиксирован в Москве 6 мая

6 мая в Москве была зафиксирована самая высокая температура этого года. По данным опорной столичной метеостанции на ВДНХ, воздух прогрелся до 24,6 градуса.

«Вчера был зафиксирован самый теплый день с начала 2019 года. Предыдущий максимум температуры установлен 27 апреля, он составлял 24,5 градуса», — приводит «Интерфакс» слова представителя столичной метеослужбы.

Он отметил, что 7 мая этот показатель может быть превышен, так как температура может достичь 26 градусов тепла. Абсолютный рекорд для 7 мая был зафиксирован в 1967 году, когда столбик термометра поднялся до 29,2 градуса.

Специалист добавил, что в Москве установилась теплая летняя погода, значения средней суточной температуры в течение недели будут превышать климатическую норму на 4–6 градусов. Однако с 8 мая начнутся дожди с грозами и шквалистым ветром.

Ранее 7 мая Гидрометцентр пообещал москвичам теплую погоду в ближайшие дни.