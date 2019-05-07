Прямой эфир

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) из-за прекращения сотрудничества с Киевом. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

Взгляд сверху: истребитель МиГ-31БМ превратят в штаб атаки
«Боевые воздушные корабли» получат уникальную автоматическую систему управления

«Скажем, отказ поставлять двигатели для вертолетов — это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей», — отметил он.

По его словам, отказ Украины поставлять России силовые установки для боевых кораблей должен был «подкосить всё строительство флота», однако в итоге это только задержало сдачу кораблей на «год-другой», а в это время РФ создала собственное производство двигателей. При этом Суслов считает, что Москва приложила для этого огромные усилия.

«И они смогли это сделать, а мы не смогли», — добавил он.

Ранее 7 мая глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в разжигании конфликта на востоке обвиняют Москву.

В России заявляют, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права, и отрицают участие в конфликте в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина обвинила Россию в кризисе Совета Европы
Украина начала испытания комплекса управления артиллерийским огнем «Оболонь-А»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017