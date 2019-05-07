Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) из-за прекращения сотрудничества с Киевом. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

«Скажем, отказ поставлять двигатели для вертолетов — это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей», — отметил он.

По его словам, отказ Украины поставлять России силовые установки для боевых кораблей должен был «подкосить всё строительство флота», однако в итоге это только задержало сдачу кораблей на «год-другой», а в это время РФ создала собственное производство двигателей. При этом Суслов считает, что Москва приложила для этого огромные усилия.

«И они смогли это сделать, а мы не смогли», — добавил он.

Ранее 7 мая глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в разжигании конфликта на востоке обвиняют Москву.

В России заявляют, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права, и отрицают участие в конфликте в Донбассе.