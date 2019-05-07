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Врачи рассказали о положительной динамике у пострадавших в ЧП с SSJ-100

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В центре Вишневского отметили положительную динамику в состоянии пострадавших в результате авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet-100 в московском аэропорту Шереметьево. Однако состояние одной из пациенток остается стабильно тяжелым, рассказал во вторник, 7 мая, директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Амиран Ревишвили.

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«Есть положительная динамика, из тяжелого состояния один пациент перешел в состояние средней тяжести. Двое мужчин переведены из реанимации в отделение. Мужчина в тяжелом состоянии вышел из этого статуса, может быть. через два-три дня мы переведем его тоже в отделение. Минимально положительная динамика есть», — приводит его слова ТАСС.

Ревишвили добавил, что с пострадавшими работают психологи. Как отмечают специалисты, все пассажиры лайнера перенесли шок разной степени тяжести. Пациентам предстоит пройти в центре Вишневского лечение, которое продлится еще 70 дней.

Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. От удара о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

6 мая правление авиакомпании приняло решение о выплате компенсаций всем пассажирам и семьям погибших в авиакатастрофе.

Пассажиры рейса SU1492, которым не потребовалась госпитализация, получат по 1 млн рублей. Пострадавшим авиакомпания выплатит по 2 млн рублей. За каждого погибшего родственники получат по 5 млн рублей.

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