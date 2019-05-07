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Высокопоставленный полицейский попался на взятке в Кузбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Замначальника полиции по оперативной работе главка Министерства внутренних дел (МВД) России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

«Задержан при получении крупной суммы денег, сейчас находится в СИЗО», — сообщил 7 мая ТАСС источник в правоохранительных органах Кемеровской области.

Безлюдько был назначен на руководящую должность в правоохранительных органах в конце 2017 года. Общий стаж его работы в полиции составляет более 20 лет.

Ранее, 6 мая, в Якутске прошли обыски в здании Управления автодорог Якутии. Следственные действия связаны с расследованием дела о взятке. Сообщалось, что уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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