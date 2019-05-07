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Пережившие клиническую смерть рассказали о своих ощущениях

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Фото: Depositphotos
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Пользователи Reddit, пережившие клиническую смерть, рассказали, что видели и чувствовали в пограничном состоянии. Обсуждение за сутки набрало более 11 тыс. положительных отметок.

Некоторые описали происходившее с ними как глубокий сон после утомительного дня. По словам пользователя Bass_Thumper, в этот момент у него не было никаких видений.

«Я словно не существовал час или даже больше. Ощущения времени не было, поэтому всё пронеслось за секунду», — написал юзер.

Многие рассказали о чувстве абсолютного спокойствия, которое их окутало. «Я как будто на минуту просочился за пелену реальности и ясно осознал, что всё в любом случае будет хорошо», — описал ощущения пользователь Veganconnor, который пережил клиническую смерть посте ДТП.

Были и те, кто видел вполне осознанные видения. Так, комментатор Duhbla рассказал, что видел перед собой «суп из воспоминаний», а пользователь Canonboy621 рассказал, что, когда сердце его отца на время перестало биться, родитель видел, как собирает ягоды со своей сестрой и уже покойной матерью. При этом, по его словам, в ту ночь его тетя видела точно такой же сон.

Ранее, 4 мая, актриса Наталья Андрейченко, известная по роли Мэри Поппинс, рассказала о двух пережитых клинических смертях.

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