Трюдо похвалил Порошенко за поддержку мирной передачи власти

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудил с действующим украинским лидером Петром Порошенко итоги прошедших выборов президента Украины. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила пресс-служба Трюдо.

Глава канадского правительства поблагодарил украинского президента за работу, которую он проделал на этом посту в течение пяти лет для того, чтобы помочь Украине встать на евроатлантический путь, ведущий к стабильному, процветающему и демократическому будущему, говорится в сообщении пресс-службы.

«Трюдо также похвалил президента Порошенко за его своевременное признание воли украинского народа и за его приверженность мирной и упорядоченной передаче власти», — приводит сообщение агентство «РИА Новости».

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. В результате голосования ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов, поэтому на 21 апреля был назначен второй тур, а 30 апреля ЦИК Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал 73,22% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45%.

3 мая официальная газета «Правительственный курьер» опубликовала результаты выборов. С этого момента ведется отсчет 30 дней, в течение которых новоизбранный президент должен принять присягу. В команде Зеленского уже пообещали провести «интересную» инаугурацию с «фишечками», а его советник рассказал о главном приоритете новоизбранного лидера после вступления в должность.