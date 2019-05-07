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Минфин США отказался предоставить конгрессу данные по налогам Трампа

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Фото: TASS/Zuma
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Глава американского министерства финансов Стивен Мнучин отказался предоставлять налоговые декларации президента США Дональда Трампа палате представителей конгресса Соединенных Штатов. Об этом говорится в письме министра, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 6 мая.

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«Опираясь на рекомендации министерства юстиции, я определил, что запрос комитета (палаты представителей конгресса США по доходам и налогам. — Ред.) не имеет обоснованной законодательной цели… Таким образом, министерство финансов не может раскрыть запрашиваемые сведения», — говорится в документе.

В апреле глава комитета палаты представителей по доходам и налогам Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс) потребовал от ведомства предоставить отчет о налогах Трампа до 23 апреля. Тогда министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что не может выполнить запрос, так как он может быть незаконным.

16 апреля стало известно, что демократы американского конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией.

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