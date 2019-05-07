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Средства РЭБ развернули вдоль Северного морского пути

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Фото: ТАСС/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ
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Глушительный успех: комплекс РЭБ накроет Европу из-под Калининграда
В западный анклав России перебросили уникальную систему средств радиоэлектронной борьбы «Мурманск»

Северный флот завершил вооружение Центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Его дальнобойные системы «Мурманск-БН» и станции семейства «Красуха» в ближайшее время будут дополнены новейшими комплексами «Дивноморье», рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

С учетом расположенной на Камчатке «Мурманск-БН» Севморпуть будет взят под контроль на всем его протяжении.

Системы РЭБ находятся достаточно близко к ключевым точкам северного транспортного коридора — к Берингову проливу и проливу Карские Ворота, что позволяет гарантированно перекрывать «узкие» места.

Средства РЭБ могут создавать помехи для комплексов связи, навигации и управления кораблей, субмарин и самолетов, незаконно пересекающих границу. Таким образом действия любого нарушителя можно пресечь без применения оружия.

Подробнее — в материале «Известий»:

Щит и путь: русскую Арктику прикроет радиоэлектронный купол

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