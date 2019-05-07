Президент Намибии ввел в стране режим ЧС из-за сильной засухи

Президент Намибии Хаге Гейнгоб ввел в стране режим чрезвычайной ситуации из-за масштабной засухи.

«Согласно 26-й статье Конституции Намибии, я объявляю режим ЧС в связи с природной катастрофой в виде засухи, которая присутствует во всех регионах республики», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 6 мая, в Twitter на странице администрации президента.

Отмечается, что для оказания помощи всем сообществам, которые были затронуты катаклизмом, будут мобилизованы все руководящие органы. Глава государства подчеркнул, что правительство предпримет все усилия для защиты граждан и их хозяйств от засухи.

8 апреля сообщалось, что засуха в Европе в 2018 году привела к глобальному дефициту зерна и нового урожая может не хватить, чтобы покрыть потребности экономики.