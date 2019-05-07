Кокорин расплакался во время выступления в суде

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин расплакался во время выступления с последним словом в Пресненском суде Москвы.

Кроме того, он принес извинения команде, тренерам, руководству клуба и семье, а также жертвам инцидента и обществу, передает РЕН ТВ.

«Я бы хотел еще раз извиниться перед Паком. Перед Соловчуком хотел бы извиниться за брата. Извиниться перед обществом, если действительно люди не поменяли свою точку зрения», — сказал Кокорин.

6 мая стало известно, что суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая в 14:00. Прокурор запросил для спортсменов реальные сроки: 1 год 6 месяцев лишения свободы для Кокорина и 1 год 5 месяцев для Мамаева.

По мнению гособвинителя, их исправление возможно только при реальном заключении. Друга футболистов Александра Протасовицкого призвали приговорить к 1 году 5 месяцам лишения свободы, а младшего брата Кокорина Кирилла — к 1 году 6 месяцам.

8 октября 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Протасовицкий стали участниками конфликта в одном из московских кафе и на парковке. Пострадали водитель Виталий Соловчук, гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».