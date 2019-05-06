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В Шереметьево заработали обе посадочные полосы после ЧП

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Работы на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево, на которую приземлился аварийный самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), завершены, действуют обе полосы. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя аэропорта.

Ранее в понедельник в Шереметьево была задействована только одна полоса и работа шла в ограниченном режиме, так как со взлетно-посадочной полосы убирали SSJ-100.

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Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Воздушное судно вернулось в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Лайнер совершил жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

В Мурманской области объявили трехдневный траур после катастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево.

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