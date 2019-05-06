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На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет. Транспортировка газа не нарушена, она осуществляется по альтернативным маршрутам.

В справке, опубликованной в понедельник, 6 мая, на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ уточняется, что разрыв с возгоранием произошел в 18:47 (16:47 мск) на 1161-м км газопровода. «Пострадавших нет. Ограничения подачи газа потребителям нет», ­— говорится в сообщении.

Участок газопровода «1158 км — 1181 км» отключили для обеспечения выгорания газа. Подача газа не нарушена и осуществляется по альтернативным маршрутам, уточнила компания «Газпром трансгаз Югорск».

В феврале хлопок без возгорания произошел при проведении ремонтных работ на газопроводе на Западно-Сибирском месторождении природного газа в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Погиб один человек, второй получил травмы.

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