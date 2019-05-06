Малые ракетные корабли станут «глазами» российского флота

Российские малые ракетные корабли (МРК) с помощью своих радаров будут обнаруживать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты вероятного противника, став таким образом «глазами» ударных корабельных группировок. Об этом рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ.

Новая тактика противовоздушной обороны флотских соединений была удачно отработана в этом году на Каспийской флотилии. В маневрах участвовали малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М». Бортовые системы и радиолокаторы «Буянов» были объединены с единым боевым разведывательным контуром флотилии.

Ожидается, в текущем году данная тактика будет внедрятся на всех других флотах. Она позволит командующим получать разведданные от всех интегрированных в единый боевой разведывательный контур кораблей.

Электроника автоматизированной системы управления разведывательного контура мгновенно определит тип обнаруженных объектов, уровень опасности, скорость, высоту и направление движения и при необходимости выдаст МРК команду для самостоятельного поражения цели.

По мнению бывшего начальника Главного штаба ВМФ адмирала Валентина Селиванова, объединение возможностей радиолокационных станций различных кораблей позволит создать сплошное радиолокационное поле в зоне боевых действий, что серьезно повысит боеспособность флота.

Подробнее — в материале «Известий»:

Радарная группа: малые ракетные корабли станут наводчиками огня