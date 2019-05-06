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Пострадавший в аварии с поездом в Карелии остается в реанимации

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Один из трех пострадавших при столкновении грузовика с поездом «Ласточка» в Карелии до сих пор находится в Сортавальской ЦРБ с переломом. Авария случилась 3 мая.

По данным минздрава республики, два человека отправлены вертолетом в Петрозаводск, сейчас они в больнице имени Баранова. Один из них в реанимации, второго перевели в травматологическое отделение, передает ИА «Карелinform».

Напомним, в пятницу утром в районе 208-го км автодороги А-121 «Сортавала» грузовой автомобиль «Урал» выехал на рельсы на железнодорожном переезде, в результате чего произошло столкновение с «Ласточкой». Поезд следовал по маршруту Санкт-Петербург–Суоярви, в нем никто не пострадал. Травмы получили водитель и два пассажира грузовика.

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