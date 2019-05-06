Прямой эфир
Сюжет:

Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гособвинение потребовало приговорить к реальным срокам футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает корреспондент «Известий» из Пресненского суда Москвы.

Так, Кокорину прокурор попросил назначить 1 год 6 месяцев лишения свободы, Мамаеву — 1 год и 5 месяцев. Друга футболистов Александра Протасовицкого потребовали приговорить к 1 году и 5 месяцам лишения свободы, а младшего брата Кокорина — Кирилла — к 1 году и 6 месяцам.

«Я готов к суду»
На первом слушании дела Александра Кокорина его адвокат подаст ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде

Отмечается, что прокурор посчитал, что исправление спортсменов возможно только при реальном заключении, оснований для условного наказания нет.

Гособвинитель также процитировал известную басню Ивана Крылова. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Сказал и в темный лес Ягненка поволок», — сказал прокурор, завершая часть заключения, связанную с избиением водителя Виталия Соловчука.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что срок, запрошенный прокурором, означает слабую позицию обвинения, пишет «Газета.ру».

Ранее в понедельник журналисты в здании суда встретили аплодисментами Александра Кокорина, таким образом поздравив его с чемпионством «Зенита» в российской футбольной премьер-лиге.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушковой Виталия Соловчука и избили его. После чего компания переместилась в кафе, где они избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, в результате драки в «Кофемании» пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Все фигуранты дела находятся под арестом до 25 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокурор процитировал басню Крылова во время слушания дела Мамаева и Кокорина
Кокорина поздравили с чемпионством перед заседанием суда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017