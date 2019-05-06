Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева

Гособвинение потребовало приговорить к реальным срокам футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает корреспондент «Известий» из Пресненского суда Москвы.

Так, Кокорину прокурор попросил назначить 1 год 6 месяцев лишения свободы, Мамаеву — 1 год и 5 месяцев. Друга футболистов Александра Протасовицкого потребовали приговорить к 1 году и 5 месяцам лишения свободы, а младшего брата Кокорина — Кирилла — к 1 году и 6 месяцам.

Отмечается, что прокурор посчитал, что исправление спортсменов возможно только при реальном заключении, оснований для условного наказания нет.

Гособвинитель также процитировал известную басню Ивана Крылова. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Сказал и в темный лес Ягненка поволок», — сказал прокурор, завершая часть заключения, связанную с избиением водителя Виталия Соловчука.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что срок, запрошенный прокурором, означает слабую позицию обвинения, пишет «Газета.ру».

Ранее в понедельник журналисты в здании суда встретили аплодисментами Александра Кокорина, таким образом поздравив его с чемпионством «Зенита» в российской футбольной премьер-лиге.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушковой Виталия Соловчука и избили его. После чего компания переместилась в кафе, где они избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, в результате драки в «Кофемании» пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Все фигуранты дела находятся под арестом до 25 сентября.