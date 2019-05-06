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Сакура расцвела в уфимском ботаническом саду

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В Уфе зацвела сакура, растущая на территории Южно-Уральского ботанического сада-института. Цветы на деревьях появились 5 мая.

По прогнозам специалистов, цветущей сакурой можно будет любоваться всего одну неделю по адресу улица Менделеева, 195. Слива Ледебура предгорий Алтая зацветает первой в саду, как только начинает греть майское солнце, отмечает «МедиаКорСеть».

Сакура — название нескольких деревьев подсемейства сливовые; зачастую обозначает вишню мелкопильчатую. Многие виды, называемые сакурой, используются только как декоративные растения.

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