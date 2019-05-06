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Трамп собрался перестать «терять миллиарды» на внешней торговле

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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США больше не будут терять сотни миллиардов долларов на внешней торговле. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

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«Уже многие годы США теряют от $600 млрд до $800 млрд в год на торговле. В ситуации с Китаем мы теряем $500 млрд. Извините, мы больше не будем этого делать», — написал глава Белого дома.

Трамп неоднократно выражал недовольство огромным дефицитом в торговле с Китаем, напоминает сайт kp.ru. С 24 сентября 2018 года в Соединенных Штатах вступили в силу новые таможенные пошлины в размере 10% на поставляемые из КНР товары, общая стоимость которых составляет $200 млрд. Китай принял ответные меры. Пошлины составили от 5% до 10% на американский импорт в объеме $60 млрд.

В начале мая Трамп пообещал в своем Twitter с 10 мая увеличить пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд с 10% до 25%, а затем распространить их и на товары, которые сейчас не облагаются сборами.

6 мая газета The Wall Street Journal написала, что Китай может отменить очередной раунд торгово-экономических консультаций с США, запланированный на эту неделю в Вашингтоне, из-за угроз Трампа.

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