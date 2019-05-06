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Названо число фирм-однодневок в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России доля фирм-однодневок составляет менее 5% от общего числа зарегистрированных компаний. Такие цифры озвучил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 6 мая.

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«Мы фиксируем минимальное количество компаний, которые можно назвать однодневками. Их сегодня меньше 5% от числа действующих», — приводит слова чиновника ТАСС.

Он пояснил, что сейчас России работает около 4 млн юрлиц, а число компаний-однодневок составляет 187 тыс. Комментируя эти данные, Мишустин добавил, что использование фирм-однодневок уходит в прошлое.

В прошлом году «Известия» писали, что Федеральная таможенная служба создаст реестр сомнительных бизнесменов, которые проводят сомнительные финансовые операции через границу России. На основании этих данных недобросовестным физлицам может быть отказано в госрегистрации новых компаний, а фирмы-однодневки могут быть исключены из ЕГРЮЛ.

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