Страховщики назвали объем выплат пострадавшим и семьям погибших в SSJ-100

Сумма страховых выплат пострадавшим и родственникам погибших при пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево может достигнуть 100 млн рублей. Об этом заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

Выплаты предусмотрены Федеральным законом № 67-ФЗ (закон об ОСГОП — обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика), напомнил он.

«Согласно действующему законодательству Российской Федерации, все пассажиры общественного транспорта при причинении вреда имеют право на получение выплат», — цитирует Юргенса в понедельник, 6 мая, «РИА Новости». По его словам, в случае гибели пассажира выплата составляет не менее 2,025 млн рублей.

При причинении вреда здоровью размер страховой выплаты зависит от травм и увечий.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая, но вернулся в аэропорт из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь. Это подтвердили члены экипажа и командир самолета.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы.