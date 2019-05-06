Прямой эфир
Сюжет:

Страховщики назвали объем выплат пострадавшим и семьям погибших в SSJ-100

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сумма страховых выплат пострадавшим и родственникам погибших при пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево может достигнуть 100 млн рублей. Об этом заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

Между небом и огнем: что привело к авиакатастрофе в Шереметьево
Приостановят ли эксплуатацию лайнеров Sukhoi Superjet 100

Выплаты предусмотрены Федеральным законом № 67-ФЗ (закон об ОСГОП — обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика), напомнил он.

«Согласно действующему законодательству Российской Федерации, все пассажиры общественного транспорта при причинении вреда имеют право на получение выплат», — цитирует Юргенса в понедельник, 6 мая, «РИА Новости». По его словам, в случае гибели пассажира выплата составляет не менее 2,025 млн рублей.

При причинении вреда здоровью размер страховой выплаты зависит от травм и увечий.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая, но вернулся в аэропорт из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь. Это подтвердили члены экипажа и командир самолета.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ назвали приоритетную версию ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Источник рассказал о попытках бортпроводника открыть заднюю дверь SSJ-100

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017