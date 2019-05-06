Свыше 220 тыс. человек приняли участие в благоустройстве Самары

В Самаре в месячнике по благоустройству города приняли участие более 220 тыс. человек. Итоги месячник подвели на рабочем совещании в городской администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной.

Как доложил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Оле Ивахин, на протяжении всего апреля коммунальные службы проводили работы по сбору и вывозу мусора, удалению граффити и незаконной рекламы. Также были покрашены малые архитектурные формы, остановки, ограждения, посажены цветы, нанесена дорожная разметка и проведены другие работы, пишет НИА «Самара».

По информации ведомства, в работах приняли участие свыше 220 тыс. человек. Ивахин также уточнил, что в работе по вывозу мусора были задействованы 223 единицы техники. Удалось очистить более 52 тыс. кв. м. территорий.

Глава Самары в свою очередь поручила коммунальщикам не снижать темпы работы и напомнила, что в период подготовки к празднованию Дня Победы нельзя расслабляться.