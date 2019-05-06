В России предложили ограничить ношение медицинских масок и респираторов в общественных местах. С инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

По словам парламентария, ношение такой маски должно быть разрешено только в случаях, когда существует реальная эпидемиологическая или иная медицинская опасность, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Петров считает, что в последнее время респираторы и медицинские маски все чаще стали использовать как аксессуар. Это может повлечь негативные последствия. По мнению депутата, большое количество людей, скрывающих свои лица под полоской ткани, всегда отрицательно сказывается на уровне общественной безопасности и является лазейкой для террористов и преступников, передает НСН.

29 марта неизвестные в Петербурге избили главного врача одной из городских больниц и двух его подчиненных. Несмотря на то, что нападавшие похитили около 200 тыс. рублей, многие склонны считать резонансное нападение на медработников одним из эпизодов борьбы, которую местное криминальное фармацевтическое лобби развернуло против нового руководителя. Двое нападавших, вооруженных палками и ножами, ворвались в больницу, надев медицинские маски.